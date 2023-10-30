По оккупантам в Крыму якобы был нанесен ракетный удар около 3 часов ночи неподалеку от села Еленовка. Было атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО минобороны России.
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Место дислокации сил ПВО оккупантов подверглось ракетной атаке
В результате атаки ранены 17 российских военнослужащих. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
В минобороны России пока не комментировали информацию о возможном ударе по Крыму.
В ВМС отреагировали на атаку в Крыму
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал удар по Крыму.
Он призвал дождаться официальных сообщений о вероятной атаке.
"Что касается непосредственно так называемого Крымского моста, то Россия его перекрывает из-за любой опасности, когда они ее видят. Здесь ничего нового мы не увидим. Что касается боевого применения, то следует все же дождаться официальных сообщений на эту тему", – сказал Плетенчук.
Где расположена Еленовка на карте
Не первая атака в районе Еленовки
- У Еленовке действительно есть российская база ПВО. В августе 2023 года там произошел взрыв, после чего в ГУР МО заявили об уничтожении российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина атаковала С-400 ракетой собственного производства. Он заявил, что говорится о разработке украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.
- Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк позже сообщила, что кроме "Триумфа" удалось уничтожить или повредили еще 3 вражеских пусковых установки С-300.
- Также в результате атаки был ликвидирован и личный состав русской армии. По словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, российская армия осталась без дивизиона, который должен был защищать небо.
- Буданов, комментируя удар по С-400, заявил, что эта ликвидация "обнажает" противовоздушную оборону россиян на полуострове. Он сказал, что россиянам придется снимать комплексы ПВО в других местах, поскольку почти все системы стянули на фронт.