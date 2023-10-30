Так, источники 24 Канала поделились с нами видео. На одном можно увидеть, как посреди леса рядом в пакетах лежит десяток окупантов в Олешковском лесу. Второе мы намеренно решили не добавлять, ведь оно демонстрирует то, что осталось от захватчика в пакете. Поверьте, ничего хорошего его не ждало.

Читайте также Подрывают сами себя, потому что боятся: Барабаш рассказал о действиях россиян под Авдеевкой

Ликвидированных врагов бросают повсюду

Ряд пакетов – лишь часть картины "сваих не брассаем". Как отмечают наши источники, россияне не доставляют себе хлопот. Они просто бросают своих ликвидированных бойцов везде, где только возможно.

Так, тела валяются не только в лесу, но и посреди дороги, в сараях, домах. Собственно, что больше всего поражает тот факт, что даже упакованных в пакеты они с собой не увозят.

Оккупанты бросили своих "двухсотых" в пакетах посреди леса: смотрите видео

Захватчики продолжают нести потери. Так, ракетно-зенитный полк ПВО врагов в оккупированном Крыму, вероятно, подвергся в ночь на 30 октября атаке. Известно о почти двух десятках раненых в результате удара.

По врагу якобы нанесли ракетный удар около 3 ночи. Произошло это недалеко от села Оленевка. Собственно под атаку попало место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО министерства обороны России.

Как говорят сами оккупанты, ранения получили 17 их военных. Известно также повреждение 5 автомобилей. Один из них восстановлению не подлежит.

Скоро будет 300 тысяч "двухсотых"