Стоит отметить, что общие потери более чем за полтора года полномасштабного вторжения поражают еще больше. Наши защитники и защитницы за это время ликвидировали 299 940 российских захватчиков. Обратим внимание на то, что реальная цифра может быть больше. Это связано с тем, что точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Кроме того, за это время у россиян стало гораздо меньше военной техники. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня, автомобилей и автоцистерн.

А еще враги не досчитаются нескольких сотен самолетов и вертолетов, РСЗО, средств ПВО. У окупантов стало на 20 судов и 1 подлодка меньше. Все еще одной из самых знаковых потерь врага остается крейсер "Москва", который в последствии лежит на дне Черного моря.

танков – 5190 (+15);

боевых бронированных машин – 9775 (+17);

артиллерийских систем – 7202 (+14);

РСЗО – 834 (+0);

средств ПВО – 559 (+1);

самолетов – 321 (+1);

вертолетов – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20);

крылатых ракет – 1544 (+0);

кораблей/катеров – 20 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9555 (+23);

специальной техники – 1014 (+2).



Актуальные потери врага по состоянию на 30 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.

Также подразделения ракетных войск поразили 6 районов скопления личного состава, вооружения и техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств российских захватчиков.