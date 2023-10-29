Пятеро российских морпехов из 155 бригады сгорели в частном доме по прилету под Угледаром. Видео опубликовал их сослуживец.

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Оккупанты не смогли выбраться из подвала по прилету

По его словам, оккупанты прятались в подвале, который завалило по прилету, в результате чего захватчики не смогли выбраться. Российские военные кричали о помощи, но никто так и не пришел.

Как следствие, все оккупанты задохнулись и сгорели. Автор видео, зафиксировавший пожар, жалуется, что ничем нельзя было помочь.

Российские оккупанты сгорели заживо под Угледаром: смотрите видео (Внимание, на кадрах есть нецензурная лексика 18+)

Что известно о потерях 155 бригады