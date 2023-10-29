Пятеро российских морпехов из 155 бригады сгорели в частном доме по прилету под Угледаром. Видео опубликовал их сослуживец.
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Оккупанты не смогли выбраться из подвала по прилету
По его словам, оккупанты прятались в подвале, который завалило по прилету, в результате чего захватчики не смогли выбраться. Российские военные кричали о помощи, но никто так и не пришел.
Как следствие, все оккупанты задохнулись и сгорели. Автор видео, зафиксировавший пожар, жалуется, что ничем нельзя было помочь.
Российские оккупанты сгорели заживо под Угледаром: смотрите видео (Внимание, на кадрах есть нецензурная лексика 18+)
Что известно о потерях 155 бригады
- 155 бригада морской пехоты одна из рекордсменов по потерям в войне против Украины. Как говорится в материале 24 Канала, по состоянию на март 2023 года эта бригада 8 раз была уничтожена и восстановлена фактически с нуля.
- Это бригада, которая участвовала в боях на Киевщине и массовых зверствах против гражданских. До начала полномасштабного вторжения в России она даже считалась элитной.
- Осенью 2022 года морские пехотинцы жаловалась, что были вынуждены выполнить нелепый приказ и понесла большие потери под Павловкой Донецкой области. Они жаловались, что у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и много пропавших без вести.
- Однако у минобороны России назвали события "эффективными наступательными действиями"
- Один из самых больших разгромов 155 бригады произошел зимой 2023 года под Угледаром. В результате неудачного маневра бригады украинские военные разгромили огромную колонну российских войск.
- В мае 2023 года Путин наградил 155 бригаду орденом Жукова. Символично, что Жуков известен тем, что не сторонился терять много живой силы ради поставленных целей. Идентичной тактики придерживается и современная русская армия, понеся колоссальные потери.