П'ятеро російських морпіхів зі 155 бригади згоріли в приватному будинку після прильоту під Вугледаром. Відео опублікував їхній товариш по службі.

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Окупанти не змогли вибратися з підвалу після прильоту

За його словами, окупанти ховалися у підвалі, який завалило після прильоту, унаслідок чого загарбники не змогли вибратися. Російські військові кричали про допомогу, але ніхто так і не прийшов.

Як наслідок, усі окупанти задихнулися і згоріли. Автор відео, який зафіксував пожежу, бідкається, що нічим не можна було допомогти.

Російські окупанти згоріли живцем під Вугледаром: дивіться відео (Увага, на кадрах є нецензурна лексика 18+)

Що відомо про втрати 155 бригади