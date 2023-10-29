П'ятеро російських морпіхів зі 155 бригади згоріли в приватному будинку після прильоту під Вугледаром. Відео опублікував їхній товариш по службі.
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Окупанти не змогли вибратися з підвалу після прильоту
За його словами, окупанти ховалися у підвалі, який завалило після прильоту, унаслідок чого загарбники не змогли вибратися. Російські військові кричали про допомогу, але ніхто так і не прийшов.
Як наслідок, усі окупанти задихнулися і згоріли. Автор відео, який зафіксував пожежу, бідкається, що нічим не можна було допомогти.
Російські окупанти згоріли живцем під Вугледаром: дивіться відео (Увага, на кадрах є нецензурна лексика 18+)
Що відомо про втрати 155 бригади
- 155 бригада морської піхоти одна з рекордсменів за втратами у війні проти України. Як йдеться у матеріалі 24 Каналу, станом на березень 2023 року ця бригада 8 разів була знищена й відновлена фактично з нуля.
- Це бригада, яка брала участь у боях на Київщині та масових звірствах проти цивільних. До початку повномасштабного вторгнення Росії вона навіть вважалася елітною.
- Восени 2022 року морські піхотинці скаржилася, що були вимушені виконати безглуздий наказ і зазнала великих втрат під Павлівкою на Донеччині. Вони бідкалися, що в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та багато зниклих безвісти.
- Однак у міноборони Росії назвали події "ефективними наступальними діями".
- Один з найбільших розгромів 155 бригади стався взимку 2023 року під Вугледаром. Унаслідок невдалого маневру бригади українські військові розгромили величезну колону російських військ.
- У травні 2023 року Путін нагородив 155 бригаду орденом Жукова. Символічно, що Жуков відомий тим, що не цурався втрачати багато живої сили заради поставлених цілей. Ідентичної тактики дотримується і сучасні російська армія, зазнаючи колосальних втрат.