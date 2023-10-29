Варто зазначити, що останнім часом окупанти зазнають неймовірних втрат у Донецькій області – зокрема, через спробу оточити Авдіївку. Там полягла найбільша кількість російський військових за весь 2023 рік.
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Ліквідована ворожа колона
Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому видно роботу український військових по російській колоні. Окупанти хотіли за допомогою бронетехніки прорвати оборону українців біля села Красногорівка, Донецької області – однак їм це не вдалося.
Артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБр ТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького накрила ворога під час руху. Частина техніки, яка лишилася на ходу була вимушена тікати, щоб не повторити долю своїх колег.
Українська артилерія працює по колоні росіян: дивіться відео
Що відбувається на Донеччині
- Найгарячішою точкою на фронті наразі є Авдіївський напрямок – росіяни не полишають спроб замкнути місто в кільце. Дії росіян обумовлені конкретною вказівкою Путіна. Саме тому ми бачимо таку концентрацію військ, шалені атаки, кидання всього на забій,
- Поблизу Авдіївки українці протягом 9 років мінували територію, через що росіяни не можуть рухатися вперед. Система оборони Авдіївки дуже добре побудована і росіяни мають змогу це пізнати.
- На фоні значних втрат техніки на Бахмутському напрямку росіяни акцентують на своїй піхоті. Вони зараз кидають бійців у штурми, як і під час Другої світової війни. ЗСУ стримують ворога та за можливості покращують свої позиції.