Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо сказав 24 Каналу, що ворог дуже обережно використовує військову техніку, адже він втратив велику її кількість в боя на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

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ЗСУ дає відповідь

Через великий дефіцит техніки окупанти акцентують на своїй піхоті. Вони зараз кидають бійців у штурми, як і під час Другої світової війни.

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Основна ставка росіян на піхоту. А за хорошої погоди вони застосовують ударні безпілотні комплекси,

– зауважив він.

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Водночас на півночі від Бахмута – у Берхівці та Ягідному – Збройні Сили України перебувають в активній обороні, відбивають атаки ворога та покращують свої позиції, якщо мають таку можливість.

На півдні від Бахмута – у Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці та Озарянівці ворог має мету відбити позиції, які він мав ще під час штурму Бахмута. Але він вже їх не поверне.

На цьому напрямку росіяни докладають зусиль, щоб стримати просування українських сил. Також вони намагаються частково атакувати, але ЗСУ завдяки активній обороні можуть дати їм відповідь.

"У деяких місцях Сили оборони можуть покращувати своє тактичне положення, а в деяких – переходити до атакувальних дій", – наголосив Володимир Фітьо.

Зверніть увагу! Росіяни не маючи успіхів на Східному напрямку, намагаються прорвати оборону ЗСУ саме на цій ділянці фронту. Для цього вони стягують на Донбас свої сили зі всієї Росії.

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