Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, повідомляє 24 Канал.
Цікаво ЗСУ знищили понтонну переправу ворога та відправили на брухт станцію РЕБ: головне від Генштабу
Росіяни намагаються продавити лінію оборони ЗСУ
Фітьо розповів, що окупанти підтягують резерви з усієї Росії, намагаючись продавити українську лінію оборони.
Зараз стратегічних успіхів у них немає. Українські військовослужбовці займають активну оборону,
– зауважив пресофіцер.
За його словами, найгарячіші бої на Сході відбуваються на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни 691 раз обстріляли там позиції українських захисників.
"Його (ворога – 24 Канал) мета – вийти в Куп'янськ, його знову окупувати, здобути хоч якусь перемогу, якої в нього вже давно не було. Вони готувалися до цього, ми також готувалися, наші позиції зміцнювалися. Попри таку інтенсивність обстрілів, стратегічного успіху на цьому напрямку противник не отримав", – наголосив Фітьо.
Він додав, що на Бахмутському напрямку ситуація є теж досить напруженою, але контрольованою. Сили оборони знищили там 202 військовослужбовців російської армії, не давши ворогу просунутися вперед.
Варто прочитати У Джанкої зникли російські військові: справу розслідує спецполіція
Що відбувається на фронті: коротко
- Українські військові здійснюють наступальні дії на південь від Бахмута. Зокрема, наші захисники мають успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук повідомив, що, зазнаючи великих втрат, росіяни змушені перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи.
- Також українські бійці продовжують вибивати окупантів на Півдні. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що на лівому березі Херсонщини триває контрбатарейна боротьба, Сили оборони України відкидають противника.
- Тим часом у Росії більшає проблем через війну проти України. У розвідці Великої Британії наголосили, що постійне збільшення витрат на ведення бойових дій сприяє інфляційному тиску всередині Росії.