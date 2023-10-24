Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни намагаються продавити лінію оборони ЗСУ

Фітьо розповів, що окупанти підтягують резерви з усієї Росії, намагаючись продавити українську лінію оборони.

Зараз стратегічних успіхів у них немає. Українські військовослужбовці займають активну оборону,

– зауважив пресофіцер.

За його словами, найгарячіші бої на Сході відбуваються на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни 691 раз обстріляли там позиції українських захисників.

"Його (ворога – 24 Канал) мета – вийти в Куп'янськ, його знову окупувати, здобути хоч якусь перемогу, якої в нього вже давно не було. Вони готувалися до цього, ми також готувалися, наші позиції зміцнювалися. Попри таку інтенсивність обстрілів, стратегічного успіху на цьому напрямку противник не отримав", – наголосив Фітьо.

Він додав, що на Бахмутському напрямку ситуація є теж досить напруженою, але контрольованою. Сили оборони знищили там 202 військовослужбовців російської армії, не давши ворогу просунутися вперед.

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Що відбувається на фронті: коротко