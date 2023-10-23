Детальніше про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що за минулу бойову добу ворог зазнав чималих втрат, передає 24 Канал.

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Контрбатарейна боротьба триває

У нас триває бойова робота, яка не підлягає розголошенню. Ми продовжуємо відкидати ворога контрбатарейною боротьбою, нищити його запаси,

– наголосила вона.

За словами Наталії Гуменюк, за минулу бойову добу вдалося знищити 1 пункт польового боєпостачання, 1 пункт управління безпілотниками, а також 1 спостережний пункт окупантів.

Вона зазначила, що наші військові ведуть точкову та дуже прицільну роботу. Вони б'ють по ворогу так, щоб не нашкодити цивільному населенню. Власне, вдалося знищити півтора десятка окупантів, 7 одиниць автобронетанкової техніки, а також 7 великокаліберних гармат.

Тобто ми намагаємося максимально зменшити ворожий потенціал, яким він може завдавати шкоди правому берегу і цивільним людям,

– додала Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що ворог упродовж тривалого часу накопичував сили, які підтягнув на лівий берег. За її словами, окупанти мають чим маневрувати та здійснюють маневри, прикриваючись цивільним населенням. Тож, бойова робота буде ще довгою і, надіється речниця ОК "Південь", вона буде успішною.

Напередодні вона зазначила, що "є завдання зачистити від окупантів частину лівого берега". За її словами, про результати бойової роботи можна буде говорити, коли вони будуть закріпленими. Водночас наголосила, що заяви про буцімто просування наших захисників завдають шкоди виконанню ними бойової роботи.

Також вона звернула увагу на атаки, які здійснює ворог по Правобережжю Херсонщини. За її словами, куди окупанти можуть діставати артилерією, туди вони нею і б'ють. А от інші населені пункти вони атакують керованими авіабомбами, адже знають, що наші засоби протиповітряної оборони їх не дістануть.