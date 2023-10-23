Подробнее об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что за минувшие боевые сутки враг понес немалые потери, передает 24 Канал.

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Контрбатарейная борьба продолжается

У нас идет боевая работа, которая не подлежит разглашению. Мы продолжаем отбрасывать врага контрбатарейной борьбой, уничтожать его запасы,

– подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, за минувшие боевые сутки удалось уничтожить 1 пункт полевого боеснабжения, 1 пункт управления беспилотниками, а также 1 наблюдательный пункт оккупантов.

Она отметила, что наши военные ведут точечную и очень прицельную работу. Они бьют по врагу так, чтобы не навредить гражданскому населению. Собственно удалось уничтожить полтора десятка оккупантов, 7 единиц автобронетанковой техники, а также 7 крупнокалиберных пушек.

То есть мы стараемся максимально уменьшить враждебный потенциал, которым он может наносить ущерб правому берегу и гражданским людям,

– добавила Гуменюк.

В то же время она отметила, что враг в течение длительного времени накапливал силы, которые подтянули на левый берег. По ее словам, оккупанты имеют чем маневрировать и совершают маневры, прикрываясь гражданским населением. Итак, боевая работа будет еще долгой и, надеется спикер ОК "Юг", она будет успешной.

Накануне она отметила, что "есть задача зачистить от оккупантов часть левого берега". По ее словам, о результатах боевой работы можно будет говорить, когда они будут закреплены. В то же время подчеркнула, что заявления о якобы продвижении наших защитников наносят ущерб выполнению ими боевой работы.

Также она обратила внимание на атаки, которые совершает враг по Правобережью Херсонщины. По ее словам, куда оккупанты могут доставать артиллерией, туда они ею и бьют. А вот другие населенные пункты они атакуют управляемыми авиабомбами, ведь знают, что наши средства противовоздушной обороны их не достанут.