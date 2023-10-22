Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что россияне применяют, в частности, ФАБ-500 и ФАБ-250.
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Некоторые управляемые авиабомбы враг может запускать с небольшой высоты – от 500 метров до 5 километров. Бьют они на 9 – 10 километров.
"Когда они это делают, они должны заходить в зону поражения нашей ПВО", – сказал Гетьман.
Также есть модификации ФАБов, которые долетают на 70 – 80 километров. Их оккупанты запускают с большой высоты. Чем выше самолет и чем быстрее он двигается – тем дальше они могут долетать.
Почему связано с бомбами – бомб запас еще не исчерпан, а с артиллерией уже начинаются проблемы,
– подчеркнул военный аналитик.
То количество артиллерии, которое применяют оккупанты ежедневно, не способна производить российская промышленность. А те запасы, которые враг имел до начала полномасштабной войны, понемногу иссякают.
Какая ситуация в Херсонской области: смотрите видео
Еще не дефицит
Как отметил ветеран российско-украинской войны, по разным оценкам, у россиян было от 15 до 20 миллионов снарядов разных калибров в начале полномасштабного вторжения. Вероятно, оккупанты использовали по меньшей мере 12 миллионов из них.
"Чувствуется, что у них начинается снарядный голод. Дают лимиты. Если выстреляли лимит – не стреляешь, пока не будет следующий", – добавил Алексей Гетьман.
По его словам, у россиян пока не дефицит снарядов, но признаки того, что они заканчиваются. А вот с количеством авиабомб у врага более – менее.
Оккупанты часто сбрасывают авиабомбы по Херсонской области
- Оккупанты обстреляли Херсонщину управляемыми авиационными бомбами. По населенным пунктам правобережья 22 октября враг выпустил 12 авиабомб.
- За сутки в Херсонской области захватчики выпустили рекордное количество управляемых авиабомб. Оккупанты запустили 36 авиабомб. По одному населенному пункту россияне применили 2 – 4 авиабомбы.
- В ВСУ считают, что россияне активизировали бомбардировку, ведь истерят из-за движения украинской армии. Однако бывает и так, что захватчики время от времени допускают ошибки и бомбят свои же позиции.