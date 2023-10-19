Александр Прокудин рассказал, что оккупанты выпустили агитационный снаряд по одному из населенных пунктов правобережья. Глава Херсонской ОВА подчеркнул: вместо боеприпасов вокруг рассыпались агитационные снаряды.

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"Удар" по сознанию наших военных "прицельный": пишут, что воюем мы за Америку, что нужно "сделать правильный выбор и воссоединиться с братским народом и совместно бороться с фашизмом, как когда-то делали деды и прадеды". Вот как еще объяснить фашистам, что они и есть фашисты?

– эмоционально отреагировал Прокудин.

Он подчеркнул, что эта бумага, которую не пожалели оккупанты, сгодится, чтобы разжигать костер.

Оккупанты ударили по Херсону

Роман Мрочко отметил, что российские оккупанты с левого берега ударили по Херсону. В эпицентре оказались пригород и Корабельный район. По словам Мрочко, оккупанты используют различные виды вооружения. Информацию о разрушении пока уточняют. Данных о погибших или пострадавших, к счастью, нет.

Людей просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги и ходить в укрытие гражданской защиты.