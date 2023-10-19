Олександр Прокудін розповів, що окупанти випустили агітаційний снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Голова Херсонської ОВА наголосив: замість боєприпасів навколо розсипалися агітаційні снаряди.

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"Удар" по свідомості наших військових "прицільний": пишуть, що воюємо ми за Америку, що потрібно "зробити правильний вибір і возз'єднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди". От як ще пояснити фашистам, що вони і є фашистами?,

– емоційно відреагував Прокудін.

Він наголосив, що цей папір, який не пошкодували окупанти, згодиться, щоб розпалювати багаття.

Окупанти вдарили по Херсону

Роман Мрочко наголосив, що російські окупанти з лівого берега вдарили по Херсону. В епіцентрі опинилися передмістя та Корабельний район. За словами Мрочка, окупанти використовують різні види озброєння. Інформацію про руйнування наразі уточнюють. Даних про загиблих або постраждалих, на щастя, немає.

Людей просять оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги й ходити в укриття цивільного захисту.