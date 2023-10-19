У ДСНС розповіли, що загарбники поцілили у приватне подвір'я. Вони били з артилерії.

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Окупанти вдарили по Вовчанську

Російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору міста Вовчанськ, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір'ї.

Вогонь охопив площу 350 квадратних метрів – горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль. За попередніми даними, поранень зазнали двоє людей. Підрозділи ДСНС вже загасили полум'я.

У ДСНС Харківщини зауважили, що на місці обстрілу працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Загалом долати наслідки удару вирушили 2 пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. Вогонь вони ліквідували о 15:00.

Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС України, Харківської ОВА, ДСНС Харківщини

У Харківській ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 74 і 69 років.

Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу,

– мовиться у повідомленні.

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