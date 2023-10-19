Зокрема, ворог вдарив по Дніпропетровщині та Миколаєву. Все, що відомо про вечірні та нічні атаки по Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 3 дрони-камікадзе.

Пізно ввечері 18 жовтня російські терористи вдарили по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ракетної атаки є руйнування на інфраструктурному об'єкті. На щастя, люди неушкоджені.

Вночі 19 жовтня російський ворог бив по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Наразі триває обстеження ураженої місцевості. Втім, минулося без загиблих та постраждалих.

Під ранок 19 жовтня військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.

О 00:55 Миколаїв зазнав ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Минулося без постраждалих.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок удару вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано. Працівники адміністрації району ще оглядають територію.

У МВС наголосили, що на Миколаївщині внаслідок ворожої атаки ліквідовано пожежу непрацюючої складської будівлі на площі 40 квадратних метрів.

У Сумах внаслідок удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів. Загоряння ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

18 жовтня близько 20:00 окупанти обстріляли Херсон. Один зі снарядів поцілив по приватному будинку. Травмовано двох чоловіків. Одного з них рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також ввечері ворожі війська з артилерії атакували село Ольгівка Бериславського району. Там травмовано 47-річного місцевого жителя. Усіх потерпілих госпіталізовано.


Наслідки обстрілу Херсонщини / фото прокуратури


Окупанти вдарили по Херсонщині / фото прокуратури

З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу "Shahed", керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Загалом в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

  • 5 балістичних ракет Іскандер М;
  • 1 зенітна керована ракета С-300;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59;
  • 1 крилата ракета (тип уточнюється);
  • 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силами та засобами ППО було знищено 4 повітряні цілі:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • три ударні БпЛА "Shahed-136/131".