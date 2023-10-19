В частности, враг ударил по Днепропетровщине и Николаеву. Все, что известно о вечерних и ночных атаках по Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Россия атаковала дронами-камикадзе

Российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 3 дрона-камикадзе.

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Павлоград подвергся атаке

Поздно вечером 18 октября российские террористы ударили по Павлограду на Днепропетровщине. В результате ракетной атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте. К счастью, люди невредимы.

Обстрел Днепропетровской области

Ночью 19 октября российский враг бил по Никопольщине. Дважды попал по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской.

В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. В настоящее время идет обследование пораженной местности. Впрочем, обошлось без погибших и пострадавших.

Над Кривым Рогом уничтожили вражескую ракету

Под утро 19 октября военные из ПвК "Восход" сбили над Криворожским районом ракету.

Ракетный удар по Николаеву

В 00:55 Николаев получил ракетный удар. В результате этого возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий.

Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Обошлось без пострадавших.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в результате удара выбиты окна по меньшей мере в трех многоквартирных домах. Повреждения в частном секторе сейчас не зафиксированы. Сотрудники администрации района еще осматривают территорию.

В МВД подчеркнули, что в Николаевской области в результате вражеской атаки ликвидирован пожар неработающего складского здания на площади 40 квадратных метров.

БПЛА атаковал Сумы

В Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

В Донецкой области повреждено здание учебного заведения

В Покровском районе Донецкой области в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

Оккупанты атаковали Херсонщину

18 октября около 20:00 оккупанты обстреляли Херсон. Один из снарядов попал по частному дому. Травмированы двое мужчин. Одного из них спасатели достали из-под завалов разрушенного дома.

Также вечером вражеские войска из артиллерии атаковали село Ольговка Бериславского района. Там травмирован 47-летний местный житель. Все пострадавшие госпитализированы.



Последствия обстрела Херсонщины / фото прокуратуры



Оккупанты ударили по Херсонщине / фото прокуратуры

Воздушные силы прокомментировали массированную атаку

С 20:00 18 октября по 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа "Shahed", управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения:

5 баллистических ракет Искандер М;

1 зенитная управляемая ракета С-300;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

1 крылатая ракета (тип уточняется);

9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Силами и средствами ПВО были уничтожены 4 воздушные цели: