Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив в етері телемарафону, що постраждалі внаслідок атаки Росії по Запоріжжю люди перебувають у стані середньої та легкої тяжкості. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує, передає 24 Канал.

Читайте також Люди розуміють ризики: як живе Запоріжжя в умовах частих вибухів без тривог

Що розповіли в ОВА

Малашко заявив, що ввечері 18 жовтня рятувальники завершили розбирати завали. Зараз спеціалісти демонтують ті конструкції, що можуть обвалитися та завдати шкоди. Він наголосив, що про демонтаж усього будинку мова не йде.

Голова Запорізької ОВА підтвердив, що окупанти поцілили по житловому будинку у центрі міста на Соборному проспекті. Місцева влада співпрацює з міжнародними та іншими організаціями й домовляється про встановлення вікон та консервацію.

Що відомо про атаку Росії на Запоріжжя