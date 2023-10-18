Голова Запорізької РДА Олег Буряк прокоментував ракетний удар Росії по Запоріжжю у ніч на 18 жовтня. Окупанти поцілили по багатокварнирному будинку.
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Що відомо про російську атаку
За словами Буряка, загарбники випустили по Запоріжжю 6 ракет з частою у 3 – 4 хвилини. Одна ракета влучила у житловий будинок. В результаті у цій будівлі було повністю зруйновано 8 квартир. 3-й та 4 під'їзди доведеться розбирати повністю.
У будинку є проблеми з конструкцією, тому дуже обережно хлопці-рятувальники працюють, адже якщо буде там якась помилка, це може все завалитися,
– зауважив він.
Голова Запорізької РДА повідомив, що двох чоловіків 25 та 29 років й 48-річну жінку після атаки Росії ушпиталили. Всі ці постраждалі перебувають у лікарні в стабільному стані. Ще троє людей вважають зниклими безвісти.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв теж прокоментував черговий російський теракт. Він повідомив у соцмережах, що співробітники місцевої аварійно-рятувальної служби та працівники ДСНС ведуть пошукові роботи у зруйнованій окупантами будівлі. Також проводиться ліквідація наслідків цієї атаки.
З його слів, внаслідок ракетних обстрілів у Запоріжжі було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також 2 навчальних та 2 медичних заклади. У багатоповерхівках в основному повилітали вікна.
У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки / Фото Запорізької міської ради
Останні новини про атаку Росії на Запоріжжя
- Нещодавно речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева заявила, що проводити пошукову операцію в тому будинку небезпечно. Адже після російської атаки є загроза обвалу будівлі.
- Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетних обстрілів з боку окупантів у Запоріжжі також зазнав пошкоджень Покровський кафедральний собор. У цій церкві пошкоджений фасад, вибиті шибки, зламані двері.
- Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко у коментарі 24 Каналу повідомив про 5 постраждалих. За його словами, місцеперебування молодого подружжя залишається невідомим.