Загалом було зафіксовано шість "прильотів". Куди було три – вже знають, ще три – намагаються знайти. Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко у прямому ефірі, інформує 24 Канал.
До теми Зруйновано 8 квартир, – Зеленський відреагував на терористичний удар по Запоріжжю
Запоріжжя могли обстріляти з С-300
Як розповів Малашко, попередньо, Запоріжжя обстріляли з С-300. За його словами, ця балістика долітає з місця запуску до міста від 32 до 42 секунд.
Станом на 10:20 відомо, що троє осіб досі можуть бути під завалами. Ще троє – у лікарнях. Рятувальна операція триває.
Людей з пошкодженої будівлі відселили, але мешканці квартир продовжують повертатися, щоб забрати свої речі. Утім поки розбирають завали їх в середину не пускають,
– зазначив очільник ОВА.
Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: все, що відомо
- Армія Росії завдала 6 ракетних ударів по території Запоріжжя. Це сталося вночі 18 жовтня.
- Унаслідок обстрілу було зруйновано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.
- Попередньо, загинули двоє осіб, троє травмовані. Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.
- В ОВА розповіли, що серед зниклих безвісти – людина 2002 року народження. Відомо, що поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка.
- Також відомо про двох загиблих чоловіків.
- Очевидець розповів, що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.
- До речі, президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл росіянами Запоріжжя. За його словами, зруйновано 8 квартир.
- Через обстріл у Запоріжжі тимчасово закрито рух тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної. Крім того, тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал "Запоріжжя-І" та у напрямку вулиці Іванова.