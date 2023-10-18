В общей сложности было зафиксировано шесть "прилетов". Куда было три – уже знают, еще три – пытаются найти. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко в прямом эфире, информирует 24 Канал.

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Запорожье могли обстрелять из С-300

Как рассказал Малашко, предварительно, Запорожье обстреляли из С-300. По его словам, эта баллистика долетает с места запуска в город от 32 до 42 секунд.

По состоянию на 10:20 известно, что три человека до сих пор могут находиться под завалами. Еще трое – в больницах. Спасательная операция продолжается.

Людей из поврежденного здания отселили, но жильцы квартир продолжают возвращаться, чтобы забрать свои вещи. Впрочем пока разбирают завалы их внутрь не пускают,

– отметил глава ОВА.

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