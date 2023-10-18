В результате удара были повреждены два подъезда. Молодых людей ищут под завалами. Об этом информирует 24 Канал.

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В Запорожье под завалами могут быть молодые супруги

По словам одного из очевидцев, ракета попала в соседскую квартиру, где проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.

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В Нацполиции региона подтвердили, что, предварительно, погибли два человека, трое травмированы, еще трое – могут находиться под завалами.

По состоянию на утро жителей поврежденной многоэтажки уже эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

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