По состоянию на утро известно, что число погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3. Еще 3 человека считаются пропавшими без вести.
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Очевидцы рассказали об ударе по дому в Запорожье
Один из очевидцев рассказал, что российская ракета попала в соседскую квартиру, в которой жили молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.
Проснулся от удара и крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках,
– рассказал мужчина.
Жительница поврежденного дома Владислава очень испугалась взрывов. Ей пришлось в одной пижаме бежать по улице в укрытие.
"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но такой, не очень громкий, пошли в коридор, там сидели. Потом услышали очень громкий звук, все затряслось, услышали как вылетают окна, мы испугались, в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, у нас есть укрытие в доме, мы сидели там первое время", – рассказала женщина.
Еще один пострадавший житель дома Алексей рассказал, что в его квартире выбило рамы, балконы, входные двери и повалило мебель. По его словам, он с женой были в истерике и шоке.
Начали убирать, я спустился во двор, жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор и нам сказали собираться, взяли самое необходимое: деньги, паспорт. У нас там документы остались, коты,
– рассказал Алексей.
Ракетный удар по Запорожью 18 октября: что известно
- Как рассказали в ОВА, ночью 18 октября враг нанес 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения. Повреждены 8 квартир. Жителей дома эвакуировали.
- Позже в ОВА подтвердили, что в результате ракетного удара один человек погиб, трое раненых, еще трое без вести пропали. Предварительно, пострадали 2 подъезда, 8 квартир.
- Предварительно, россияне обстреляли город из С-300. Одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее.
- По состоянию на утро известно, что количество погибших возросло до 2, раненых – до 3, еще 3 человека числятся без вести пропавшими. Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь.