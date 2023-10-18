По состоянию на утро известно, что число погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3. Еще 3 человека считаются пропавшими без вести.

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Очевидцы рассказали об ударе по дому в Запорожье

Один из очевидцев рассказал, что российская ракета попала в соседскую квартиру, в которой жили молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.

Проснулся от удара и крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках,

– рассказал мужчина.

Жительница поврежденного дома Владислава очень испугалась взрывов. Ей пришлось в одной пижаме бежать по улице в укрытие.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но такой, не очень громкий, пошли в коридор, там сидели. Потом услышали очень громкий звук, все затряслось, услышали как вылетают окна, мы испугались, в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, у нас есть укрытие в доме, мы сидели там первое время", – рассказала женщина.

Еще один пострадавший житель дома Алексей рассказал, что в его квартире выбило рамы, балконы, входные двери и повалило мебель. По его словам, он с женой были в истерике и шоке.

Начали убирать, я спустился во двор, жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор и нам сказали собираться, взяли самое необходимое: деньги, паспорт. У нас там документы остались, коты,

– рассказал Алексей.

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