Станом на ранок відомо, що кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених – до 3. Ще 3 людей вважаються безвісти зниклими.

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Очевидці розповіли про удар по будинку в Запоріжжі

Один з очевидців розповів, що російська ракета влучила в сусідську квартиру, в якій жило молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.

Прокинувся від удару і від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і у мене рани на руках,

– розповів чоловік.

Жителька пошкодженого будинку Владислава дуже злякалася вибухів. Їй довелося в одній піжамі бігти вулицею до укриття.

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але такий, не дуже гучний, пішли до коридору, там сиділи. Потім почули дуже гучний звук, все затряслося, почули як вилітають вікна, ми злякалися, в піжамах вибігли на подвір'я і вже по уламках добігли до підвалу, в нас є укриття в будинку, ми сиділи там перший час", – розповіла жінка.

Ще один постраждалий житель будинку Олексій розповів, що в його квартирі повибивало рами, балкони, вхідні двері та повалило меблі. За його словами, він з дружиною були в істериці та шоці.

Почали прибирати, я спустився на подвір'я, дружина прибирала. Якось закрили вікна у квартирі. Вийшли у двір і нам сказали збиратися, взяли найнеобхідніше: гроші, паспорт. У нас там документи залишилися, коти,

– розповів Олексій.

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