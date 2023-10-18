Під завалами багатоповерхівки все ще можуть бути люди. На місці триває рятувальна операція. 24 Канал зібрав останні дані про атаку ворога по Запоріжжю.
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Кількість жертв та потерпілих
За даними Запорізької ОВА, станом на 6 ранку кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених – до 3 людей, ще 3 людей вважаються безвісти зниклими.
Керівник ОВА Юрій Малашко повідомив, що жителів багатоповерхівки евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.
Наслідки атаки по будинку у Запоріжжі:
Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів Суспільному, що ракета влучила у сусідську квартиру, де проживало молоде подружжя. Їх шукають під завалами.
На місці атаки продовжують працювати служби / Фото Суспільного
Ворог атакував місто вночі, коли люди просто спали у своїх квартирах / Фото Суспільного
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв станом на 5 ранку повідомляв, що унаслідок атаки поранення дістали 4 людини.
"Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку", — заявив Куртєв.
Він також зазначив, що людям продовжують надавати допомогу в комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому пункті незламності.
Жителі будинків, де стався приліт, очікують на допомогу в автобусі / Фото Анатолія Куртєва
Запоріжжя обстріляли з С-300
За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна – поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо інших – наразі невідомо.
Наслідки удару по будинку / Фото Запорізької ОВА
На місці атаки продовжують працювати відповідні служби / Фото Запорізької ОВА
Головне про атаку на Запоріжжя
- В ніч на 18 жовтня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. У будівлі пошкоджено 8 квартир.
- За даними ОВА, російські війська завдали 6 ракетних ударів по території міста в період з 01:33 до 01:48 ночі.