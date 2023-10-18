Под завалами многоэтажки все еще могут быть люди. На месте идет спасательная операция. 24 Канал собрал последние данные об атаке врага по Запорожью.

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Число жертв и пострадавших

По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 6 утра количество погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими.

Руководитель ОВА Юрий Малашко сообщил, что жителей многоэтажки эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь.

Последствия атаки по дому в Запорожье:

Один из жителей поврежденного подъезда рассказал Суспильному, что ракета попала в соседскую квартиру, где проживали молодые супруги. Их ищут под завалами.



На месте атаки продолжают работать службы / Фото Общественного



Враг атаковал город ночью, когда люди просто спали в своих квартирах / Фото Общественного

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев по состоянию на 5 утра сообщал, что в результате атаки ранения получили 4 человека.

"Частно разрушены квартиры в двух подъездах дома", - заявил Куртев.

Он также отметил, что людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем пункте несокрушимости.



Жители домов, где произошел прилет, ожидают помощи в автобусе / Фото Анатолия Куртева

Запорожье обстреляли из С-300

По предварительным данным, россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300. Одна – попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по другим – пока неизвестно.

Обратите внимание! В ОВА опубликовали номер "горячей линии" для пострадавших в результате атаки – 0800503508. За ним могут обратиться за помощью также ищущие пропавших людей после трагедии.



Последствия удара по дому / Фото Запорожской ОВА



На месте атаки продолжают работать соответствующие службы / Фото Запорожской ОВА

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