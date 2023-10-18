Под завалами многоэтажки все еще могут быть люди. На месте идет спасательная операция. 24 Канал собрал последние данные об атаке врага по Запорожью.
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Число жертв и пострадавших
По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 6 утра количество погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими.
Руководитель ОВА Юрий Малашко сообщил, что жителей многоэтажки эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь.
Последствия атаки по дому в Запорожье:
Один из жителей поврежденного подъезда рассказал Суспильному, что ракета попала в соседскую квартиру, где проживали молодые супруги. Их ищут под завалами.
На месте атаки продолжают работать службы / Фото Общественного
Враг атаковал город ночью, когда люди просто спали в своих квартирах / Фото Общественного
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев по состоянию на 5 утра сообщал, что в результате атаки ранения получили 4 человека.
"Частно разрушены квартиры в двух подъездах дома", - заявил Куртев.
Он также отметил, что людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем пункте несокрушимости.
Жители домов, где произошел прилет, ожидают помощи в автобусе / Фото Анатолия Куртева
Запорожье обстреляли из С-300
По предварительным данным, россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300. Одна – попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по другим – пока неизвестно.
Последствия удара по дому / Фото Запорожской ОВА
На месте атаки продолжают работать соответствующие службы / Фото Запорожской ОВА
Главное об атаке на Запорожье
- В ночь на 18 октября россияне обстреляли ракетами Запорожья. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города. В здании повреждены 8 квартир.
- По данным ОВА, российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города в период с 01:33 до 01:48 ночи.