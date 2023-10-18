Унаслідок удару було пошкоджено два під’їзди. Наразі молодих людей шукають під завалами. Про це інформує 24 Канал.

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У Запоріжжі під завалами може бути молоде подружжя

За словами одного з очевидців, ракета влучила у сусідську квартиру, де проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.

У Нацполіції регіону підтведили, що, попередньо, загинули двоє осіб, троє травмовані, ще троє – можуть перебувати під завалами.

Станом на ранок жителів пошкодженої багатоповерхівки вже евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу. На місці події працюють усі відповідні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

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