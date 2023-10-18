Вночі росіяни завдали ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці в Запоріжжі. Президент повідомив, що зруйновано 8 квартир.

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Внаслідок атаки є поранені та загиблі: під завалами шукають людей

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки є поранені та загиблі – наразі рятувальники шукають людей під завалами.

Загалом внаслідок атаки зруйновано 8 житлових квартир. Президент висловив співчуття рідним загиблих.

Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати,

– сказав президент.

Він пообіцяв, що Україна зробить все для того, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Глава держави зазначив, що російський терор має програти.

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