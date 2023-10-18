Ворог завдав удару по Запоріжжю 18 жовтня близько 01:30. Зафіксовано 6 "прильотів".

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У Запоріжжі через нічну атаку зруйнована церква

Внаслідок обстрілу міста зазнав руйнувань Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там вибиті всі шибки, зламані віконні рами та пошкоджено фасад.

Зараз у соборі настоятелі та віряни прибирають наслідки ракетного обстрілу.

Зруйнована церква у Запоріжжі / фото Суспільне

Зазначимо, що у Запорізькій обласній прокуратурі також підтвердили, що внаслідок російської атаки вибиті вікна у будинках, розташованих поряд із місцем влучень, і зазнав руйнувань місцевий храм та об’єкти інфраструктури міста.

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