Ворог завдав удару по Запоріжжю 18 жовтня близько 01:30. Зафіксовано 6 "прильотів".
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У Запоріжжі через нічну атаку зруйнована церква
Внаслідок обстрілу міста зазнав руйнувань Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там вибиті всі шибки, зламані віконні рами та пошкоджено фасад.
Зараз у соборі настоятелі та віряни прибирають наслідки ракетного обстрілу.
Зруйнована церква у Запоріжжі / фото Суспільне
Зазначимо, що у Запорізькій обласній прокуратурі також підтвердили, що внаслідок російської атаки вибиті вікна у будинках, розташованих поряд із місцем влучень, і зазнав руйнувань місцевий храм та об’єкти інфраструктури міста.
Наслідки ворожого обстрілу у Запоріжжі: дивіться відео
Ракетний удар по Запоріжжю: останні новини
- Російські окупанти використали балістичне озброєння. Попередньо, ракети С-300 були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області.
- Відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.
- Ще двом особам надано медичну допомогу прямо на місці.
- Руйнувань зазнали два під’їзди – це 8 квартир, а також церква, що знаходиться поблизу. В ОВА зазначили, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а пізніше – відновлено.