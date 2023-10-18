Враг нанес удар по Запорожью 18 октября около 01:30. Зафиксировано 6 "прилетов".

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В Запорожье из-за ночной атаки разрушена церковь

В результате обстрела города потерпел разрушения Покровский кафедральный собор Запорожской епархии. Там выбиты все стекла, сломаны оконные рамы и поврежден фасад.

Сейчас в соборе настоятели и верующие убирают последствия ракетных обстрелов.

Разрушенная церковь в Запорожье / фото Суспильне

Отметим, что в Запорожской областной прокуратуре также подтвердили, что в результате российской атаки выбиты окна в домах, расположенных рядом с местом попаданий, и потерпели разрушения местный храм и объекты инфраструктуры города.

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