Враг нанес удар по Запорожью 18 октября около 01:30. Зафиксировано 6 "прилетов".
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В Запорожье из-за ночной атаки разрушена церковь
В результате обстрела города потерпел разрушения Покровский кафедральный собор Запорожской епархии. Там выбиты все стекла, сломаны оконные рамы и поврежден фасад.
Сейчас в соборе настоятели и верующие убирают последствия ракетных обстрелов.
Разрушенная церковь в Запорожье / фото Суспильне
Отметим, что в Запорожской областной прокуратуре также подтвердили, что в результате российской атаки выбиты окна в домах, расположенных рядом с местом попаданий, и потерпели разрушения местный храм и объекты инфраструктуры города.
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Ракетный удар по Запорожью: последние новости
- Российские оккупанты использовали баллистическое вооружение. Предварительно, ракеты С-300 были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области.
- Известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести.
- Еще двум лицам оказана медицинская помощь прямо на месте.
- Разрушениям подверглись два подъезда – это 8 квартир, а также церковь, которая находится поблизости. В ОВА отметили, что после завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а позже – восстановлено.