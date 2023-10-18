Глава Запорожской РГА Олег Буряк прокомментировал ракетный удар России по Запорожью в ночь на 18 октября. Оккупанты попали по многокварнирному дому.

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Что известно о российской атаке

По словам Буряка, захватчики выпустили по Запорожью 6 ракет с частой в 3 – 4 минуты. Одна ракета попала в жилой дом. В результате в этом здании было полностью разрушено 8 квартир. 3-й и 4 подъезды придется разбирать полностью.

У дома есть проблемы с конструкцией, поэтому очень осторожно ребята-спасатели работают, ведь если будет там какая-то ошибка, это может все рухнуть,

– заметил он.

Глава Запорожской РГА сообщил, что двоих мужчин 25 и 29 лет и 48-летнюю женщину после атаки России госпитализировали. Все эти пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев тоже прокомментировал очередной российский теракт. Он сообщил в соцсетях, что сотрудники местной аварийно-спасательной службы и работники ГСЧС ведут поисковые работы в разрушенном оккупантами здании. Также производится ликвидация последствий этой атаки.

По его словам, в результате ракетных обстрелов в Запорожье было повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, а также 2 учебных и 2 медицинских заведения. В многоэтажках в основном вылетели окна.

В Запорожье ликвидируют последствия российской атаки / Фото Запорожского городского совета

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