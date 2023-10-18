Об этом 24 Каналу сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко, отметив, что всего госпитализировали 5 человек. Он добавил, что три человека травмированы в результате обстрела, но отказались от госпитализации.
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"Неизвестно местонахождение молодых супругов, ведь еще продолжаются работы", – подчеркнул Лишенко.
Какие разрушения
Здание, по которому попала российская ракета, расположено в исторической части города. Большинство домов там построено в конце 19 – начале 20 века. Также есть стилизованные сооружения, восстановленные после Второй мировой войны.
Когда возвели дом, в который попала ракета, по словам Лишенко, точно неизвестно. Большинство домов построены из кирпича, а не из бетонных перекрытий. И это дает шанс найти людей живыми. По предварительной информации, ракета попала между двух подъездов.
Вызвало разрушение сразу двух подъездов, но спасло от того, что подъезды не сложились и людей на нижних этажах не засыпало обломками от верхних,
– сказал депутат Запорожского областного совета.
Так, соседние квартиры пострадали, но не разрушены.
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Куда могли целить россияне
Как отметил Сергей Лишенко, по предварительной информации, Запорожье атаковали комбинированно. Кроме ракет С-300, россияне ударили баллистикой.
"Выстрелы были по разным территориям, разным районам. По предприятиям, по социнфраструктуре. Подозреваем, что в таком случае целили в медицинскую инфраструктуру, потому что рядом медицинский объект", – добавил депутат Запорожского областного совета.
Что известно об атаке
- Россияне ночью 18 октября атаковали Запорожье ракетами. Враг выпустил по меньшей мере 6 ракет. Одна из них ударила по центру города – по многоэтажке. Там разрушены 2 подъезда и 8 квартир.
- По состоянию на 08:30 известно, что погибли 2 человека. Количество жертв может возрасти, ведь под завалами могут находиться люди.
- Сейчас устанавливают типы ракет, которыми оккупанты ударили по городу. Предварительно, это могли быть С-300.