Сейчас известно о 2 погибших и 3 раненых. В МВД обнародовали кадры, как людей спасали из-под завалов.
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Российская ракета разрушила несколько этажей
Сейчас идет поисково-спасательная операция – еще 3 человека могут быть под завалами, среди которых – молодые супруги. Спасатели вместе со стражами порядка продолжают разбирать обломки.
На опубликованных в сети кадрах показали, как спас из-под завалов человека. Голос за кадром срочно зовет медика, чтобы он осмотрел пострадавшего на месте.
Кадры спасения людей из-под завалов: смотрите видео
Известно, что российская ракета разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.
Профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома. Поисково-спасательные работы продолжаются,
– отметили в МВД.
Ракетный удар по Запорожью 18 октября: главное
- В ночь на 18 октября кафиры нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг выпустил 6 ракет по территории города в период с 01:33 до 01:48 ночи. Пока неизвестно, какой тип ракет россияне использовали для циничного удара по Запорожью. По предварительным данным, это могли быть ракеты С-300.
- Одна из российских ракет попала в многоэтажку в центре Запорожья. В результате удара повреждено около 8 квартир.
- По состоянию на 08:30 известно о двух погибших в результате атаки, трое ранены. Под завалами могут оказаться еще люди. По словам соседей, ракета попала в квартиру, где проживали молодые супруги. Пока их еще не нашли.
- На ракетный удар отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор". Также он поблагодарил всех, кто помогает преодолевать зло. Президент Украины выразил соболезнования всем, чьи близкие и родные погибли в результате ракетного удара.