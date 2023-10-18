Про це 24 Каналу повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що загалом госпіталізували 5 осіб. Він додав, що троє людей травмовані унаслідок обстрілу, але відмовилися від госпіталізації.

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"Невідомо місцеперебування молодого подружжя, адже ще тривають роботи", – наголосив Лишенко.

Які руйнування

Будівля, по якій влучила російська ракета, розташована в історичній частині міста. Більшість будинків там побудована в кінці 19 – початку 20 століття. Також є стилізовані споруди, відновлені після Другої світової війни.

Коли звели будинок, у який влучила ракета, за словами Лишенка, точно невідомо. Більшість будинків побудовані з цегли, а не з бетонних перекриттів. І це дає шанс знайти людей живими. За попередньою інформацією, ракета влучила між двох під'їздів.

Викликало руйнування одразу двох під'їздів, але врятувало від того, що під'їзди не склалися й людей на нижніх поверхах не засипало уламками від верхніх,

– сказав депутат Запорізької обласної ради.

Так сусідні квартири постраждали, але не зруйновані.

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Куди могли цілити росіяни

Як зазначив Сергій Лишенко, за попередньою інформацією, Запоріжжя атакували комбіновано. Окрім ракет С-300, росіяни вдарили балістикою.

"Постріли були по різних територіях, різних районах. По підприємствах, по соцінфраструктурі. Підозрюємо, що у такому випадку цілили в медичну інфраструктуру, бо поряд медичний об'єкт", – додав депутат Запорізької обласної ради.

Що відомо про атаку