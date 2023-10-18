Зранку на Сході та у південно-східних областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

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Окупанти знову атакували Запоріжжя

Після вибухів у Дніпрі ЗМІ повідомили, що у Запоріжжі теж прозвучав вибух. Його чули у кількох районах міста.

Моніторингові канали повідомили, що за попередніми даними росіяни випустили по Запоріжжю балістичні ракети "Іскандер", адже о 09:40 були зафіксовані їхні пуски з території тимчасово окупованого Криму. Однак зазначимо, що це неофіційна інформація. Наразі достеменна причина ранкових вибухів у Запоріжжі невідома.

Тим часом місто досі оговтується від нічних прильотів – рятувальники продовжують розбирати завали після удару по багатоповерхівці.