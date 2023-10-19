Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в эфире телемарафона, что пострадавшие в результате атаки России по Запорожью люди находятся в состоянии средней и легкой тяжести. Их здоровью ничего не угрожает, передает 24 Канал.
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Что рассказали в ОВА
Малашко заявил, что вечером 18 октября спасатели завершили разбор завалов. Сейчас специалисты демонтируют те конструкции, которые могут обрушиться и нанести вред. Он подчеркнул, что о демонтаже всего дома речь не идет.
Глава Запорожской ОВА подтвердил, что оккупанты попали в жилой дом в центре города на Соборном проспекте. Местные власти сотрудничают с международными и другими организациями и договариваются об установке окон и консервации.
Что известно об атаке России на Запорожье
- В ночь на 18 октября оккупанты выпустили 6 баллистических ракет в сторону Запорожья. Россияне запустили их с интервалом в 3 – 4 минуты.
- Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом. Россияне сильно повредили 3-й и 4 подъезды и полностью разрушили 8 квартир. Жителей этой пятиэтажки отселили.
- К сожалению, 5 человек погибли. Также известно о таком же количестве раненых. Среди погибших – молодые супруги.