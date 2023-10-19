Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в эфире телемарафона, что пострадавшие в результате атаки России по Запорожью люди находятся в состоянии средней и легкой тяжести. Их здоровью ничего не угрожает, передает 24 Канал.

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Что рассказали в ОВА

Малашко заявил, что вечером 18 октября спасатели завершили разбор завалов. Сейчас специалисты демонтируют те конструкции, которые могут обрушиться и нанести вред. Он подчеркнул, что о демонтаже всего дома речь не идет.

Глава Запорожской ОВА подтвердил, что оккупанты попали в жилой дом в центре города на Соборном проспекте. Местные власти сотрудничают с международными и другими организациями и договариваются об установке окон и консервации.

Что известно об атаке России на Запорожье