Депутат Запорожского районного совета Антон Жук сказал 24 Каналу, что несмотря на регулярные обстрелы, люди остаются жить в городе, подвергаясь ежедневной опасности.

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Ракета летит 40 – 50 секунд

Люди вероятно настроены покинуть Запорожье в случае радиационной угрозы с Энергодара. Однако сегодня в городе остались жители, которые понимают риски, что в Запорожье прилетают ракеты до сигнала воздушной тревоги.

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Большинство жителей города именно поэтому не ходят к укрытиям во время обстрелов. Все время полета ракеты С-300 от места запуска до попадания по Запорожью – это 40 – 50 секунд,

– отметил депутат Запорожского районного совета.

Та же ситуация с баллистическими ракетами, которыми в течение 3 месяцев Запорожья было поражено.

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Проблем в энергетике было меньше

Но, несмотря на ракетную опасность, по словам депутата, город живет, в частности работает инфраструктура.

Проблем в энергетике, от которых страдала большая часть Украины в прошлом году, в Запорожье испытывали даже меньше, чем в среднем по стране. Ведь в городе очень развита еще с Советских времен инфраструктура, строившаяся для промышленности.

В настоящее время местные жители остаются в Запорожье. Однако многие уезжали в марте 2022 года, когда россияне захватили ЗАЭС. А потом вернулись летом того же года.

"Также покидали город люди в сентябре и октябре прошлого года, когда продолжался ежедневный террор россиян с использованием ракет С-300. Тогда происходило от 8 до 16 взрывов ночью в течение месяца. Однако к этому лету заметная часть жителей вернулась в Запорожье", – отметил Антон Жук.

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