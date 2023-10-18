Депутат Запорожского районного совета Антон Жук сказал 24 Каналу, что несмотря на регулярные обстрелы, люди остаются жить в городе, подвергаясь ежедневной опасности.
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Ракета летит 40 – 50 секунд
Люди вероятно настроены покинуть Запорожье в случае радиационной угрозы с Энергодара. Однако сегодня в городе остались жители, которые понимают риски, что в Запорожье прилетают ракеты до сигнала воздушной тревоги.
Большинство жителей города именно поэтому не ходят к укрытиям во время обстрелов. Все время полета ракеты С-300 от места запуска до попадания по Запорожью – это 40 – 50 секунд,
– отметил депутат Запорожского районного совета.
Та же ситуация с баллистическими ракетами, которыми в течение 3 месяцев Запорожья было поражено.
Как живет Запорожье под постоянными обстрелами: смотрите видео
Проблем в энергетике было меньше
Но, несмотря на ракетную опасность, по словам депутата, город живет, в частности работает инфраструктура.
Проблем в энергетике, от которых страдала большая часть Украины в прошлом году, в Запорожье испытывали даже меньше, чем в среднем по стране. Ведь в городе очень развита еще с Советских времен инфраструктура, строившаяся для промышленности.
В настоящее время местные жители остаются в Запорожье. Однако многие уезжали в марте 2022 года, когда россияне захватили ЗАЭС. А потом вернулись летом того же года.
"Также покидали город люди в сентябре и октябре прошлого года, когда продолжался ежедневный террор россиян с использованием ракет С-300. Тогда происходило от 8 до 16 взрывов ночью в течение месяца. Однако к этому лету заметная часть жителей вернулась в Запорожье", – отметил Антон Жук.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- Утром 18 октября в нескольких районах города были слышны взрывы. По предварительным данным, враг ударил по городу ракетами "Искандер".
- А ночью россияне обстреляли Запорожье 6 ракетами с частотой 3 – 4 минуты. В результате атаки произошло попадание в жилой дом, в котором были полностью разрушены 8 квартир.
- По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, 4 человека погибли, госпитализированы двое мужчин 25 и 29 лет и 48-летняя женщина. Они находятся в стабильном состоянии. Поиски трех человек продолжаются.
- Кроме того, во время ночной атаки пострадал Покровский кафедральный собор Запорожской епархии. В здании были выбиты все стекла, сломаны оконные рамы и получил повреждения фасад.