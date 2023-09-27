Журналистка, депутатка Запорожского районного совета Алиса Сысоева прокомментировала 24 Каналу такую запоздалую реакцию международных организаций. Она выразила возмущение, что украинцы почему-то должны доказывать миру, что их пытают и убивают россияне.
Читайте также МАГАТЭ подтвердило заминирование Запорожской АЭС
"То, что произошла какая-то реакция после полутора лет полномасштабного вторжения, – это не удивляет", – отметила Сысоева.
МАГАТЭ и ООН признали российский террор на оккупированных территориях: смотрите видео 24 Канала
Журналистка подчеркнула, что на оккупированной территории Запорожской области постоянно исчезают люди. Их задерживают во время обысков в доме, при отсутствии российского паспорта и после доносов.
В частности, российские захватчики тотально похищают гражданских в Михайловке. За сутки исчезают сразу несколько человек по неизвестным причинам.
Какая ситуация на ЗАЭС
С самого начала полномасштабного вторжения россияне превратили атомную электростанцию в военную базу, там постоянно находится российский контингент – есть множество видео- и фотодоказательств.
Мы советовали бы соблюдать информационную гигиену и Гросси, и всем, кто следит за ходом ситуации на ЗАЭС,
– подчеркнула Сысоева.
По ее словам, на станции продолжается настоящий террор. Местонахождение работников ЗАЭС, которые не пошли на сотрудничество с врагом, пока остается неизвестным.
Последние новости о ситуации на станции
- Военное партизанское движение "Атеш" сообщило, что россияне устроили очередную аварию на ЗАЭС. В результате инцидента может прекратить работу целый энергоблок.
- В последнее время эксперты МАГАТЭ слышали много взрывов возле Запорожской АЭС. Ситуация на атомной электронной станции остается нестабильной.
- К слову, "Росатом" способствует преследованию работников ЗАЭС. Гражданских избивают, пытают электротоком, душат, имитируют казни, угрожают изнасилованием и т.д.