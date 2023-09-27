Журналистка, депутатка Запорожского районного совета Алиса Сысоева прокомментировала 24 Каналу такую запоздалую реакцию международных организаций. Она выразила возмущение, что украинцы почему-то должны доказывать миру, что их пытают и убивают россияне.

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"То, что произошла какая-то реакция после полутора лет полномасштабного вторжения, – это не удивляет", – отметила Сысоева.

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Журналистка подчеркнула, что на оккупированной территории Запорожской области постоянно исчезают люди. Их задерживают во время обысков в доме, при отсутствии российского паспорта и после доносов.

В частности, российские захватчики тотально похищают гражданских в Михайловке. За сутки исчезают сразу несколько человек по неизвестным причинам.

Какая ситуация на ЗАЭС

С самого начала полномасштабного вторжения россияне превратили атомную электростанцию в военную базу, там постоянно находится российский контингент – есть множество видео- и фотодоказательств.

Мы советовали бы соблюдать информационную гигиену и Гросси, и всем, кто следит за ходом ситуации на ЗАЭС,

– подчеркнула Сысоева.

По ее словам, на станции продолжается настоящий террор. Местонахождение работников ЗАЭС, которые не пошли на сотрудничество с врагом, пока остается неизвестным.

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