ЗАЭС, расположенная на берегу Днепра, рядом с городом Энергодар – крупнейшая атомная электростанция в Европе.
С марта 2022 года она находится под полным российским контролем. Там работают преимущественно украинские работники, которых вынуждают это делать захватчики.
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Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы
Находящиеся на ЗАЭС эксперты Международного агентства ООН по атомной энергии сообщили, что слышали многочисленные взрывы в течение последней недели. По их словам, это является возможным признаком усиления военной активности в регионе, который также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на атомной станции.
Чуть больше года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции, чтобы помочь предотвратить аварию во время конфликта в Украине, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной,
– заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что команда МАГАТЭ слышала около 20 взрывов в течение прошлых суббот, воскресенья и понедельника, то есть 2 – 4 сентября. Еще несколько взрывов прогремели в течение "последних нескольких дней". Гросси сообщил, что взрывы произошли "на некотором расстоянии" от ЗАЭС.
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"Однако я остаюсь глубоко озабоченным возможными опасностями, угрожающими станции в это время повышенной военной напряженности в регионе. Что бы ни произошло в зоне конфликта, где бы она ни была размещена, ядерная авария угрожает всем, и я призываю принять все необходимые меры для того, чтобы этого не произошло", – добавил гендиректор Агенства.
Сотрудники электростанции рассказали экспертам МАГАТЭ, что утром 7 сентября в Энергодаре случилось несколько ударов беспилотниками. О пострадавших не сообщалось.
Команде МАГАТЭ также сообщили, что станция сократила количество персонала до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за риска дальнейших боевых действий вблизи.