ЗАЭС, расположенная на берегу Днепра, рядом с городом Энергодар – крупнейшая атомная электростанция в Европе.

С марта 2022 года она находится под полным российским контролем. Там работают преимущественно украинские работники, которых вынуждают это делать захватчики.

Заметьте Гражданских держат в подвалах: в оккупированном Энергодаре людей забирают в пыточные

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы

Находящиеся на ЗАЭС эксперты Международного агентства ООН по атомной энергии сообщили, что слышали многочисленные взрывы в течение последней недели. По их словам, это является возможным признаком усиления военной активности в регионе, который также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на атомной станции.

Чуть больше года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции, чтобы помочь предотвратить аварию во время конфликта в Украине, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной,

– заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что команда МАГАТЭ слышала около 20 взрывов в течение прошлых суббот, воскресенья и понедельника, то есть 2 – 4 сентября. Еще несколько взрывов прогремели в течение "последних нескольких дней". Гросси сообщил, что взрывы произошли "на некотором расстоянии" от ЗАЭС.

Стоит прочесть Ночуют на территории ЗАЭС: оккупанты панически пытаются укрыться от "хлопка"

"Однако я остаюсь глубоко озабоченным возможными опасностями, угрожающими станции в это время повышенной военной напряженности в регионе. Что бы ни произошло в зоне конфликта, где бы она ни была размещена, ядерная авария угрожает всем, и я призываю принять все необходимые меры для того, чтобы этого не произошло", – добавил гендиректор Агенства.

Сотрудники электростанции рассказали экспертам МАГАТЭ, что утром 7 сентября в Энергодаре случилось несколько ударов беспилотниками. О пострадавших не сообщалось.

Команде МАГАТЭ также сообщили, что станция сократила количество персонала до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за риска дальнейших боевых действий вблизи.

Обратите внимание! Россияне уже не в первый раз нагнетают панику вокруг ЗАЭС. Сейчас они заявляют, что сократили количество персонала, ведь количество ударов ВСУ якобы возросло. Однако стоит заметить, что Украина не бьет по территории ЗАЭС, россияне это знают и успешно все время пользуются, пряча на территории станции военную технику и личный состав.