Такие события невероятно радуют местное население и очень беспокоят врагов, всеми силами пытающихся спрятаться. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
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"Местных жителей, ожидающих ВСУ, это вдохновляет. Они воспринимают с повышенным настроением все эти взрывы и происходящие события", – отметил Орлов.
Игра в прятки
В то же время у российских оккупантов и местных коллаборантов, которые пока остаются на территории Энергодара, настроения не так приподняты. Они боятся за свои жизни и таким образом пытаются найти безопасное убежище.
Частично пытаются обезопасить себя, ночуя на территории промышленного объекта АЭС. Это так называемое высшее руководство военное и руководство администрации оккупационных властей,
– отметил городской голова Энергодара.
Дмитрий Орлов о действиях оккупантов в Энергодаре: смотреть видео
Также Дмитрий Орлов подчеркнул, что определенная часть коллаборантов уже уехала из города, поскольку понимает приближение украинских защитников. А еще больше понимает ответственность за свою деятельность на временно оккупированных территориях.
"Особенно это касается тех, кто стал участником этих псевдовыборов, которые объявили оккупанты. За все это будет ответственность и ни один коллаборант не останется без соответствующих сроков, предусмотренных законодательством", – добавил он.
Ситуация в Энергодаре: последние новости
- 28 августа во временно оккупированном Энергодаре произошел мощный "хлопок". Дрон влетел в здание, где дислоцировался вражеский ОМОН. В результате взрыва "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1".
- Ранее, 18 августа, произошла похожая ситуация. Утром произошел взрыв во время совещания руководителей так называемой городской полиции. В результате этого присутствовавшие получили многочисленные ранения. Известно, что здание использовалось и как жилье личного состава оккупантов.
- 31 августа сотрудники МАГАТЭ совершили ротацию на Запорожской АЭС. Обратный путь был под угрозой, ведь россияне заминировали дороги. Украинским защитникам пришлось заниматься разминированием, чтобы обезопасить представителей миссии.
- Представители МАГАТЭ отмечали, что слышали выстрелы и взрывы возле территории ЗАЭС. Их фиксировали несколько дней в августе.