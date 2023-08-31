Защитники продемонстрировали один из этапов ротации сотрудников МАГАТЭ 31 августа. Они рассказали, что было необходимо разминировать путь, чтобы минимизировать риски для представителей миссии.

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Россияне минируют пути

Наши военные рассказали, что они расположены в 500 метрах от Каменского моста. Именно здесь происходит ротация миссия МАГАТЭ. Через мгновение на видео защитник констатировал, что впереди много мин. Они начинают считать и насчитывают 5 ПМН-2 – противопехотных мин.

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После этого военные начали работу по обезвреживанию мин, чтобы сотрудникам миссии ничто не угрожало. Сам же факт того, что оккупанты засеивают путь, по которому двигаются члены миссии МАГАТЭ, минами – очередная яркая демонстрация того, что мы имеем дело с террористами.

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