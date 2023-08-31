Защитники продемонстрировали один из этапов ротации сотрудников МАГАТЭ 31 августа. Они рассказали, что было необходимо разминировать путь, чтобы минимизировать риски для представителей миссии.
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Россияне минируют пути
Наши военные рассказали, что они расположены в 500 метрах от Каменского моста. Именно здесь происходит ротация миссия МАГАТЭ. Через мгновение на видео защитник констатировал, что впереди много мин. Они начинают считать и насчитывают 5 ПМН-2 – противопехотных мин.
Защитники уничтожили российские мины перед миссией МАГАТЭ: смотрите видео
После этого военные начали работу по обезвреживанию мин, чтобы сотрудникам миссии ничто не угрожало. Сам же факт того, что оккупанты засеивают путь, по которому двигаются члены миссии МАГАТЭ, минами – очередная яркая демонстрация того, что мы имеем дело с террористами.
Ранее на ЗАЭС слышали взрывы и стрельбу
- Об этом говорилось в отчете МАГАТЭ от 22 августа. В нем директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что эксперты недавно фиксировали взрывы недалеко от Запорожской АЭС.
- Речь шла, что 14 августа слышали сильный взрыв, а выстрел – 16 августа. Также возле площадки Запорожской АЭС взрыв слышали в воскресенье, 20 августа, а 21 августа их насчитали уже 5. Правда, последние раздавались вдали от станции.
- В отчете рассказывали, что эксперты в дальнейшем обходят станцию. Очередные проверки не выявили взрывчатых веществ. В то же время в МАГАТЭ отметили, что остаются на том же месте мины, на котором их фиксировали ранее.
- Тогда в МАГАТЭ отмечали, что сотрудники агентства ожидают, когда будут иметь доступ к крышам 1, 2, 5 и 6 блоков. Там планировалось провести инспекции.
- Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию на ЗАЭС. Там оккупанты проводили военные тренировки. По его словам, российские захватчики превращают станцию в полигон для своих учений.
- Собственно, в сеть выложили ролик. На нем видно, что оккупанты на камеру устроили имитацию перестрелок, засад, буксировку собственной техники. А еще якобы проводили эвакуацию своих раненых и отрабатывали другие элементы боевых действий.