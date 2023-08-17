Об этом свидетельствует ролик, который выложили сами оккупанты. На нем можно увидеть так называемые "военные учения" на территории Запорожской АЭС.

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Россияне угрожают всему миру

Ролик демонстрирует не только передвижение по территории ЗАЭС военной техники врага. Кроме того, по словам военного эксперта Игаля Левина, на камеру оккупанты устраивают имитацию перестрелок, засад, буксировки своей техники, эвакуации раненых и других частей боевых действий.

На эти так называемые "учения" уже отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он констатировал, что Россия в дальнейшем превращает крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для проведения своих так называемых военных учений, "пренебрегая всеми правилами безопасности".

Будут ли заявления ООН или МАГАТЭ о недопустимости милитаризации ЗАЭС? Увидим ли мы санкции в отношении "Росатома"? Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера,

– подчеркнул он.

Оккупанты проводят "обучение" на территории Запорожской АЭС: смотрите видео

Заметим, что накануне российскими "оппозиционными" телеграм-каналами стали распространяться сообщения. В них говорилось, что Путин якобы уже подписал указ о подрыве ЗАЭС.

Что об этом думают в ГУР МО

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что соответствующей информации доверять не следует. Хотя потому, что ее источники нельзя считать надежными.

ЗАЭС остается, к сожалению, под контролем оккупантов, но говорить об изменении обстановки там не приходится. Силы безопасности и обороны мониторят ситуацию,

– подчеркнул Юсов.

Следует понимать, что Россия использует подобного рода ИПСО, чтобы продемонстрировать свою реакцию на события на фронте. Напомним, что 16 августа стало известно об освобождении от захватчиков Урожайного на Донетчине.

Ситуация на фронте очевидно не в пользу России. Именно поэтому в Кремле придумывают провокации, разгоняют необходимые нарративы. Все это делают, чтобы заполнить информационное пространство теми сведениями, которые выгодны самим россиянам.