Ситуация на Запорожской атомной станции не изменилась. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов во время телемарафона. 16 августа российские "оппозиционные" телеграм-каналы распространили информацию, что Путин подписал указ о подрыве атомной станции. Этой информации о подрыве ЗАЭС нельзя доверять, ведь ее источники ненадежны.
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Что говорят в ГУР
ЗАЭС под контролем россиян, но о подрыве речь не идет.
ЗАЭС остается, к сожалению, под контролем оккупантов, но говорить об изменении обстановки там не приходится. Силы безопасности и обороны мониторят ситуацию,
– подчеркнул Юсов.
Наши Силы безопасности пытаются сделать невозможными провокации со стороны россиян, но в канун Дня Независимости увеличивается количество информационно-психологических операций.
Посредством ИПСО россияне реагируют на события на фронте. В частности, сегодня, 16 июля, стало известно об освобождении от оккупантов Урожайного в Донецкой области. Так как ситуация на фронте не в их пользу, россияне прибегают к провокациям: разгоняют нужные им нарративы, чтобы заполнить информационное пространство удобной для них информацией.
Андрей Юсов обратил внимание на то, что следует придерживаться инфогигиены. Говорит: если каждый раз комментировать то, что пишут в российских анонимных телеграм-каналах, то банально не хватит времени.
Станцию нужно освобождать, она должна вернуться под законный украинский контроль,
– резюмирует представитель ГУР.
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Какая ситуация на ЗАЭС
- 11 августа на станции произошла утечка воды. Это случилось из-за перевода четвертого энергоблока в "горячую остановку", что нарушает условия лицензии и требования Энергоатома. Вода вытекла из первого контура реактора во второй, но радиологического выброса в окружающую среду не было.
- Ночью 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии 750 кВ. Ее пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания.
- 9 августа оккупанты врали, что ВСУ запустили ударный дрон в сторону Запорожской АЭС, который россияне "сбили".
- В ГУР отмечали: "горячая остановка" четвертого блока ЗАЭС грозит техногенной катастрофой. Нет никакой необходимости переводить какой-либо из блоков Запорожской атомной станции в "горячую остановку".
- Один из российских пленных, рассказывая об оккупации Энергодара, сообщил: говорили, что река и подъезд к станции заминированы. Это "чтобы было время отбиться, если украинцы начнут форсировать Днепр".