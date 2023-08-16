Ситуація на Запорізькій атомній станції не змінилася. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону. 16 серпня російські "опозиційні" телеграм-канали поширили інформацію, буцімто Путін підписав указ про підрив атомної станції. Цій інформації про підрив ЗАЕС не можна довіряти, адже її джерела ненадійні.

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Що говорять у ГУР

ЗАЕС під контролем росіян, але про підрив не йдеться.

ЗАЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів, але говорити про зміну обстановки там не доводиться. Сили безпеки і оборони моніторять ситуацію,

– підкреслив Юсов.

Наші Сили безпеки намагаються унеможливити провокації з боку росіян, але в переддень Дня Незалежності більшає інформаційно-психологічних операцій.

За допомогою ІПСО росіяни реагують на події на фронті. Зокрема, сьогодні, 16 липня, стало відомо про звільнення від окупантів Урожайного на Донеччині. Тож оскільки ситуація на фронті не на їхню користь, росіяни вдаються до провокацій: розганяють потрібні їм наративи, щоб заповнити інформаційний простір зручною для них інформацією.

Андрій Юсов звернув увагу на те, що слід дотримуватися інфогігієни. Каже: якщо кожного разу коментувати те, що пишуть в російських анонімних телеграм-каналах, – то банально не вистачить часу.

Станцію треба звільняти, вона має повернутися під законний український контроль,

– резюмує речник ГУР.

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Яка ситуація на ЗАЕС