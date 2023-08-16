Росіяни намагаються нагнітати ситуацію навколо можливої катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, яка зараз перебуває під контролем Росії. Насправді ж жодне із джерел, яке поширює інформацію про "наказ про підрив ЗАЕС" не є надійним.
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Загроза на ЗАЕС
Запорізька атомна станція перебуває під контролем ворога від початку повномасштабної війни. Росія використовує наратив про можливу ядерну катастрофу для залякування українців та ядерного шантажу світу.
Головне управління розвідки повідомляє, що загрози провокацій на ЗАЕС наразі немає. Якщо така ймовірність з'явиться, то відповідні служби обов'язково поінформують українців.
Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців,
– повідомили у ГУР.
Загроза на ЗАЕС: останні новини
- У роботі Запорізької АЕС 11 серпня сталося порушення. Там стався витік води. Унаслідок виведення 4 енергоблоку у "гарячий" стан з порушенням умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контуру реактора в другий. Водночас радіологічного викиду в довкілля не було.
- Вночі 10 серпня Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення.
- Також росіяни продовжують використовувати електростанцію як майданчик для обстрілів. Зокрема, майже щоденні обстріли Нікополя та Марганця вони здійснюють саме з території ЗАЕС.
- Головне управління розвідки та Генштаб неодноразово повідомляли про можливі провокації ворога на Запорізькій АЕС. У Генштабі наголошували, що підрив таких об'єктів має на меті не пошкодити енергоблоки, а створити видимість нібито обстрілів з боку України. Такі повідомлення – частина дезінформаційної кампанії Росії.