Росіяни готують ґрунт для здійснення чергової мерзоти. Окупанти планують діяти по "накатаній". Спочатку створити привід – зробити в себе якусь біду – звинуватити в ній Україну – одягнути образ жертви та визнати за собою право на помсту.

Дивіться також У роботі ЗАЕС сталося порушення: що вчинили окупанти

Росія готує провокацію на Курській АЕС

У руках Центру національного спротиву опинився лист від "Комітету регіональної безпеки Курської області" до мера Курська Ігоря Куцака. У ньому розповідається, як правильно евакуювати населення у разі "потенційного застосування противником зброї масового ураження по Курській області", зокрема на випадок аварії на АЕС. Вже розпочалася так звана підготовка до евакуації місцевого населення. Задля цього місцевій владі наказали створити транспортний реєстр.

Евакуювати росіяни планують лише від 21 до 57 тисяч осіб, притому, що населення області складає понад мільйон осіб, а самого Курська 435 тисяч. Однак рятуватимуть лише обраних – 5 відсотків від населення області.

"Врятованих" мешканців надалі вивозитимуть з Курська та його околиць на північ області до населених пунктів: Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.

Також у документі вказані терміни, коли ця підготовка до евакуації має завершитися. Так, найпізнішою датою є 26 жовтня 2023 року. До цього дня місцева влада повинна "вивчити безпечні райони Курської області, скласти акти вивчення та отримання ордерів на тимчасове заняття житлових та нежитлових приміщень".

Окупанти планують провокацію на Курській атомній електростанції / Фото ЦНС

Чого домагаються окупанти

Усе це може означати, що самі росіяни мають намір ударити по Курській АЕС та перекинути провину на Україну, ймовірно, для того, щоб виправдати в очах світу власні майбутні провокації на Запорізькій АЕС або інших українських об'єктах.

Також у такий спосіб вони можуть хотіти відвернути увагу світу від свого захоплення ЗАЕС, мовляв, "ось тепер побачили, хто тут насправді, агресор, а хто жертва".

У Центрі національного спротиву наголошують, що Сили оборони України проводять будь-які операції винятково на території України й не планують жодних атак на атомні станції.

ЗАЕС під окупацією Росії