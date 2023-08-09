У середу, 9 серпня, одна з інформаційних помийок Кремля з посиланням на "силові структури" почала розганяти повідомлення про те, що нібито український безпілотник летів у бік АЕС на Запоріжжі. Однак, "завдяки російській армії" його перехопити. Про це інформує 24 Канал.

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Що собі придумали окупанти

Так звані "російські журналісти" запевняють, що нібито український безпілотний літальний апарат хотів вдарити саме по складу, в якому зберігається використане ядерне паливо.

Українські бойовики намагалися атакувати сховище використаного ядерного палива на Запорізькій АЕС. На це вказує аналіз курсу перехопленого в Енергодарі українського дрона.

Водночас "як доказ" пропагандисти опублікували світлини, на яких справді видно дрон та "щось біле на мотузочці", що, вочевидь, схоже на вибухівку та, ймовірно, було раніше прикріплене до дрона.

Росіяни стверджують, що Україна запустила дрон у бік Запорізької АЕС / Фото з кремлівського ЗМІ

Чому це, очевидно, фейк

Від початку повномасштабного вторгнення Україна попереджає світову спільноту про загрози з боку російських загарбників, що окупували Запорізьку АЕС та можуть готувати ядерний теракт. Зокрема, на початку липня 2023 року були офіційні повідомлення про те, що ворожі бойовики замінували станцію.

Водночас у Кремлі намагаються кидати "дзеркалі звинувачення" у бік України, аби відвести увагу світу від себе. Повідомлення про "дрон Збройних Сил", що нібито "летить у бік ЗАЕС" уже не вперше з'являється у ворожому інформаційному просторі. Вочевидь, загарбники не знають, що уже можна придумати, тому постійно повторюють одне й те саме.

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Окрім того, не варто вірити російським пропагандистам ось ще чому:

опубліковані світлини не доводять, що їх зробили в Енергодарі;

неможливо встановити стовідсотково, що дрон – український;

це міг бути розвідувальний дрон України, до якого окупанти причепили вибухівку, аби видати за ударний.



Як не піддаватися ІПСО окупантів / Картинка 24 Каналу