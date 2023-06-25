Глава держави розповів, що він щойно завершив серію міжнародних розмов – із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Сили оборони вже 487 днів відбивають атаки ворога. Пізно ввечері 25 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.
Глава держави розповів, що він щойно завершив серію міжнародних розмов – із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою.