Глава государства рассказал, что только что завершил серию международных разговоров – с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.
Силы обороны уже 487 дней отражают атаки противника. Поздним вечером 25 июня президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.
Глава государства рассказал, что только что завершил серию международных разговоров – с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.