Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что для него важна каждая жизнь.

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Потери на войне – неизбежны

Сырский отметил, что потери на поле боя неизбежно будут.

К сожалению, на войне, особенно столь высокой интенсивности, потери неизбежны. Они неизбежно будут. Здесь вопрос в соотношении потерь, которые вы несете, к потерям противника. Это отражает вашу эффективность как военного лидера,

– заметил генерал.

Он добавил, что ценит каждую жизнь. По словам главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, только под Бахмутом он потерял около 20 000 наемников убитыми.

"Как сказал глава нашего Совета национальной безопасности и обороны, эти потери превышают наши потери в соотношении 7,5 к 1. Вот вам и эффективность. Поэтому мы каждый раз учитываем количество потерь, которые мы ожидаем, потому что они неизбежны, и делаем все возможное, чтобы минимизировать это количество", – объяснил Сырский.

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения армия России терпит катастрофические потери. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 25 июня она потеряла уже 224 630 своих бойцов. Следует заметить, что эти данные не окончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

Кроме личного состава, российские террористы теряют уйму техники. В частности, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уже испепелили: