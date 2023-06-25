Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона рассказал об актуальной ситуации на Марьинском направлении. По его словам, за прошедшие сутки там произошло 13 боестолкновений, сообщает 24 Канал.
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Даже природа не на стороне россиян
Шершень отметил, что атаки противника оказались безрезультатными и он снова должен был отойти на свои позиции. Несмотря на это, оккупанты из танков, РСЗО и ствольной артиллерии 440 раз обстреляли населенные пункты и позиции Сил обороны на Марьинском направлении.
Однако против природы не попрешь – после того, как россияне сбросили на позиции ВСУ химический боеприпас, ветер отнес опасные испарения в их сторону.
Шершень не назвал вид боеприпаса, только заметил, что он запрещен и оказывает эффект удушающего действия.
Актуальные потери оккупантов
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 720 врагов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения армия России сократилась уже на 224 630 бойцов.
Кроме личного состава российские террористы теряют много техники. С 24 февраля 2022 года ВСУ уже превратили в металлолом:
- танков – 4030 (+6),
- боевых бронированных машин – 7806 (+2),
- артиллерийских систем – 4034 (+19),
- РСЗО – 624 (+5),
- средств ПВО – 385 (+2),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 308 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12),
- крылатых ракет – 1259 (+41),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6735 (+4),
- специальной техники – 552 (+4).