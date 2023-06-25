Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона рассказал об актуальной ситуации на Марьинском направлении. По его словам, за прошедшие сутки там произошло 13 боестолкновений, сообщает 24 Канал.

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Даже природа не на стороне россиян

Шершень отметил, что атаки противника оказались безрезультатными и он снова должен был отойти на свои позиции. Несмотря на это, оккупанты из танков, РСЗО и ствольной артиллерии 440 раз обстреляли населенные пункты и позиции Сил обороны на Марьинском направлении.

Однако против природы не попрешь – после того, как россияне сбросили на позиции ВСУ химический боеприпас, ветер отнес опасные испарения в их сторону.

Шершень не назвал вид боеприпаса, только заметил, что он запрещен и оказывает эффект удушающего действия.

Актуальные потери оккупантов

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 720 врагов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения армия России сократилась уже на 224 630 бойцов.

Кроме личного состава российские террористы теряют много техники. С 24 февраля 2022 года ВСУ уже превратили в металлолом: